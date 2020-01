"O que aconteceu em Guimarães foi consequência da impunidade de que o Benfica beneficia"

O diretor porista criticou ainda o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, comentou esta terça-feira os incidentes verificados no decorrer do V. Guimarães-Benfica, disputado no sábado, a contar para a 15ª jornada da I Liga.

"O que aconteceu em Guimarães, e não tenho memória de um jogo ser interrompido tantas vezes por causa de arremessos de objetos para dentro do relvado, foi como consequência da impunidade, do regime de exceção de que o Benfica beneficia. Ao Benfica nada acontece. Nunca. O Benfica, através de um seu funcionário, corrompeu o sistema judicial. Aconteceu alguma coisa ao Benfica? Não. O Benfica gaba-se de não ter grupo organizado de adeptos. Tem, isso sim, um grupo organizado de sócios. Os No Name Boys e os Diabos Vermelhos são todos sócios. Então, porquê que o Benfica, em vez de fazer aquele comunicado patético, não identifica as pessoas que fizeram aquilo?", disse esta terça-feira no Porto Canal.

O diretor porista criticou ainda o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo: "O Benfica responsabiliza as autoridades. É muito bem feito, porque as autoridades andam estes anos todos a brincar com isto, andam a fingir".