Pepijn Linders lembra alguns jogadores formados no FC Porto que agora estão na ribalta do futebol e explica qual era a ideia que queriam implementar junto dos jovens atletas.

Agora é adjunto de Klopp no Liverpool, mas trabalhou durante sete anos na formação do FC Porto. Entrevistado por um podcast inglês, Pepijn Linders recordou alguns talentos que saíram da academia portista.

"O problema do FC Porto é a pressão. Se perdes com o Benfica... até podes estar no primeiro lugar da Liga...

A ideia no FC Porto era desenvolver jogadores com mentalidade ofensiva. No Brasil isso acontece com dez anos de idade. Queríamos esse tipo de jogo no FC Porto e montamos uma estrutura de treino para acelerar esse processo, a pressão, o ataque... Os jogadores estavam na idade da magia e vejam os jogadores que saíram de lá: Fábio Silva, André Silva, Gonçalo Paciência, Rúben Neves, João Félix, André Gomes, Fábio Vieira, Bruno Costa, Diogo Leite, Diogo Queirós...", referiu.

"Incrível, talento inacreditável. Eles podiam formar uma equipa e jogar juntos! E além da qualidade e alto nível técnico, têm a mística do FC Porto. Foi o que tentamos fazer e penso que foi um período muito bem sucedido, até porque a primeira equipa ia ganhando e permitia ir trabalhando", acrescentou.