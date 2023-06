"O primeiro jogo de futebol que vi na vida foi do Ac. Viseu contra o Famalicão..."

Pinto da Costa deslocou-se até Viseu, onde foi recebido nos Paços do Concelho antes de inaugurar as novas instalações da casa dos azuis e brancos naquela cidade. Além do presidente do FC Porto, estão presentes Vítor Baía, Cristina Azevedo, administradora não-executiva da SAD, Alípio Jorge e Luís César, antigo secretário técnico do FC Porto.

Palavras de apreço por Viseu: "As minhas primeiras palavras nesta Sala Nobre sejam de evocação a um grande amigo meu, o Dr. Almeida Henriques, dragão de coração e independentemente disso, um amigo de muitos anos. Deve estar feliz por tê-lo como sucessor aqui. A sua maneira de conduzir esta cidade e região não precisa de ser falada. Basta entrar aqui para ver que é uma cidade cada vez mais bonita, onde se respira prosperidade. Quero reconhecer o grande mérito do seu trabalho e dedicação. É muito importante, porque num país centralista - e já não é tanto, só 90 por cento dos dinheiros públicos é que ficam em Lisboa e já não está mau. No país mais centralista da Europa, Viseu é fundamental para esta descentralização. O ter cada vez mais habitantes é fundamental, não só para a descentralização, Viseu terá que ter e tem um papel fundamental no que está na constituição, que é a regionalização. Fiquei feliz quando soube que serão capital do desporto em 2024, porque o trabalho das coletividades de Viseu é de grande mérito. O primeiro jogo de futebol que vi na vida foi do Académico de Viseu contra o Famalicão, numa liguilha de acesso à I Divisão. Tinha 8 anos. Não digo o resultado, mas o golo do Académico Viseu foi marcado pela estrela da altura, o Zeca. As pessoas que agora dirigem o clube estão a lançar um projeto com pés e bases, espero que coincida com o regresso do Académico de Viseu à I Liga. Estou certo de que acontecerá, porque senti que todos os viseenses estão interessados nisso e têm o apoio de Vossa Excelência para que isso aconteça. Viremos cá com todo o agrado para comemorar essa vitória nesse ano Europeu da Cultura."

Inauguração da Casa do FC Porto de Viseu: "Aos portistas: é sempre um momento de alegria abrir e fundar uma Casa do FC Porto, assim como para nós, que as inauguramos e participamos. Mas o mais importante é mantê-las ao serviço de jovens, que têm de se habituar a confraternizar, para aprenderem os princípios salutares do desporto, da convivência. Desejo-lhes as maiores felicidades. Tenho a certeza que daqui a um ano estaremos a festejar uma casa do sucesso. Desejo que desfrutem desta casa, é uma grande alegria cada vez que nasce mais um ramo da grande árvore que é o FC Porto. Esta cidade, que será fundamental para combater o centralismo, é muito importante que o FC Porto marque a sua presença e cumpra a sua missão e seja útil à comunidade e às crianças. Desejo as maiores felicidades ao sr. Presidente e que cumpra todos os sonhos. Você merece e Viseu também."