"O presidente do Sporting diz uma série de mentiras e sem direito a perguntas"

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, responde à declaração de Frederico Varandas logo após a final da Taça da Liga que o Sporting perdeu para os dragões

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, criticou esta terça-feira as palavras de Frederico Varandas no final da Taça da Liga. "Disse uma série de mentiras. Resolveu dizer que nos jogos com o FC Porto é sempre a mesma coisa, muitas expulsões. Esqueceu-se de fizer que dessas, duas foram pós-jogo e que o FC Porto também teve duas assim. E esqueceu-se de ir ver os lances das expulsões para ver se foram bem ou mal. Alguém põe em dúvida a expulsão do Paulinho? Deu uma cotovela na cara do Otávio, pode ter sido inadvertidamente, mas deu. Alguém põe em dúvida a expulsão do Paulinho? Deu uma cotovelada na cara do Otávio", referiu, antes de continuar.

"Ninguém viu o Paulino a insultar o quarto árbitro depois de ser expulso? O insurreto é o Otávio a lutar pela sua equipa... Queriam quê? Que quando levou a cotovelada fingisse que não levou? Vimos o Matheus Reis a dar a uma pequena cabeçada no árbitro João Pinheiro. No tal jogo do Dragão também tinha havido o Coates a atingir o mesmo árbitro. Os insurretos são os jogadores do Sporting", acrescentou.

"O Sporting não tem razão de queixa, faz este estardalhaço para disfarçar a própria incompetência que advém dos três campeonatos conquistados em 40 anos. Se fossem mais competentes, se não desbaratassem as equipas... Elogiam muito a formação do Sporting, mas depois não sabem aproveitar. Só se podem queixar da própria incompetência", finalizou.