"O presidente do Leiria virou-se para mim e disse: 'Ele é um gato, defende tudo!'"

No 26.º episódio da série "Ironias do Destino", do Porto Canal, o presidente do FC Porto recordou a afirmação do guarda-redes brasileiro na baliza azul e branca e uma curiosa conversa com João Bartolomeu, antigo líder da União de Leiria.

Ascensão de Helton no FC Porto: "Foi muito fácil. O Helton, além de ter imensa qualidade, que conhecíamos de quando jogava no Vasco da Gama, do Brasil, teve muita personalidade, não teve pressa em ganhar o lugar. Teve como primeiro apoiante, que lhe limou algumas arestas, o Vítor Baía, fundamental na sucessão. Além de uma grande amizade, tinham um interesse comum: que a passagem de testemunho resultasse de forma perfeita. O Vítor Baía foi o melhor guarda-redes de todos os tempos do FC Porto e o Helton foi um digno sucessor, importante nas vitórias que se seguiram."

A passagem de Helton pela União de Leiria: "Conhecíamos bem o Helton, de vê-lo no Vasco da Gama. Não tínhamos a mínima dúvida de que faria história no FC Porto. Tínhamos o Vítor Baia no auge, não queríamos que o Helton ficasse parado. Falei ao João Bartolomeu, então presidente do Leiria, que era e é meu amigo. Disse-lhe: 'Tenho um guarda-redes para lhe emprestar que para o ano joga de caras no Leiria.' E então encontrámo-nos na estalagem de São Bento, em Fátima, para lhe apresentar o jogador. Ele viu-me ao pé do Helton, chamou-me a um canto e disse: 'Ó presidente, ele é tão alto e tão magrinho. As bolas baixas, não vai defender nenhuma.' Eu respondi: 'Bartolomeu, não se preocupe. Se ele não jogar no Leiria, o FC Porto paga-lhe o ordenado. Não tem nada a perder'. Passados 15 dias ele [João Bartolomeu] diz: 'Ele é um gato, defende tudo!' Ao que eu respondi que além de defender tudo ainda ia acabar com os ratos em Leiria. [risos] Estava radiante, fez uma época excelente [n. d. r.: Helton passou três temporadas em Leiria] e veio para o FC Porto, foi um digno sucessor do Vítor Baía e muito importante nas grandes vitórias que tivemos nessa era."