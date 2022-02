"O presidente deve ter um aplauso bem forte meu, teve paciência para me aturar este tempo todo"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em conferência de Imprensa de antevisão à receção ao Gil Vicente, a contar para a 24ª jornada da Liga Bwin, agendada para as 20h30 de domingo.

Vai fazer 256 jogos no comando técnico FC Porto, ultrapassa Artur Jorge, fica apenas com Pedroto à frente: "Sinto que o presidente deve ter um aplauso bem forte meu, porque teve paciência para me aturar este tempo todo, não é fácil."

Valências de Taremi: "Estranharam quando o meti atrás do avançado. Li e ouvi comentários a dizer que se desgastava muito em zonas que não devia e que depois lhe faltava algo no momento de finalizar, o que é completamente absurdo. Agora estão a dar-me alguma razão. O Taremi não é só um avançado, é mais do que um avançado."

Hoje em dia Taremi está mais completo, mais do que um finalizador? "Vi-o sempre dessa forma. É mais do que só um finalizador. É um finalizador também. Acho que as qualidades do Taremi não tem só a ver com o momento de finalizar mas com tudo o que é capaz de dar ao jogo na nossa dinâmica ofensiva. Não esquecendo todo o trabalho de terceiro médio que ele faz normalmente, sem bola."