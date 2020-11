"O Porto da angústia": duelo do Dragão faz manchete no jornal L'Équipe

Publicação francesa atribui grande destaque ao jogo desta terça-feira, entre FC Porto e Marselha.

O Estádio do Dragão é, esta terça-feira, palco decisivo para as aspirações do Marselha na Champions 2020/21. A equipa francesa, orientada por André Villas-Boas, ainda não somou qualquer ponto na fase de grupos e uma nova derrota, agora diante do FC Porto, deixa o Olympique praticamente afastado dos oitavos de final da competição.

É por isso que a manchete do jornal L'Équipe é dedicada ao duelo entre dragões e marselheses. "O Porto da angústia", pode ler-se na primeira página do jornal gaulês, com Villas-Boas, o guarda-redes Mandanda e o extremo Florian Thauvin como protagonistas da imagem.

"Ainda em busca do seu primeiro ponto, o OM terá uma deslocação delicada. Novo revés e os marselheses igualarão o recorde de derrotas consecutivas na prova", surge no subtítulo.

O pontapé de saída do FC Porto-Marselha está agendado +ara as 20h00.