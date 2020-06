O plano de Sérgio Conceição, os clubes e o que já se disse de Fábio Vieira

Há um ano Fábio Vieira era notícia pelo destaque que conseguira no Europeu de Sub-19 e pelo plano que o FC Porto tinha para a jovem estrela que haveria de começar a época na equipa B dos dragões. Estreou-se esta quarta-feira pela equipa principal do FC Porto.

"Jovem de Argoncilhe pode ser chamado por Sérgio Conceição e ainda ser inscrito na Lista B da Liga dos Campeões", podia ler-se há cerca de um ano em O JOGO. O título? "Fábio Vieira: Juventus, Leipzig e o plano do FC Porto"

Num artigo assinado por Bruno Filipe Monteiro, na edição de 30 de julho de 2019, ficou a saber que seria no FC Porto B que Fábio Vieira começaria no final do Campeonato da Europa de sub-19. O médio chegou a ser "convocado" por Sérgio Conceição para os trabalhos de pré-temporada, mas a participação naquela competição fechou-lhe as portas da equipa principal. Pelo menos no imediato. "A junção aos "bês" está prevista para sábado, embora a possibilidade de ser chamado por Conceição no futuro para ser observado em alguns treinos esteja em cima da mesa. É esse o desejo do treinador. Por enquanto, contudo, terá de juntar-se aos "bês"", podia ler-se.

Apesar de ter assumido um papel de destaque no Europeu, terminando a prova como uma das melhores unidades da Seleção Nacional, que perdeu a final com a Espanha, Fábio Vieira viu as aspirações de chegar à equipa principal serem traídas pelo timing da prova. A data do primeiro jogo da equipa das "Quinas" (14 de julho) não só o impediu de cumprir uma semana de trabalho às ordens de Sérgio Conceição, tal como estava previsto inicialmente. A escassez de opções para o meio-campo, onde só havia Danilo, Sérgio Oliveira e Bruno Costa, ainda lhe alimentou a esperança de ter uma oportunidade, mas a chegada iminente de um reforço, que acabou por ser Uribe adiou-lhe mais uma vez o sonho.

Há um ano, no mesmo artigo: "Depois da evolução registada por Fábio Vieira na época passada, coroada com a conquista do campeonato de juniores e da Youth League, os portistas esperam que o médio possa dar continuidade à curva ascendente na equipa B. Na II Liga terá a oportunidade de jogar regularmente, com a certeza de que estará debaixo de olho de Conceição, até porque é provável que receba a companhia Tomás Esteves, Romário Baró ou Fábio Silva sempre que não forem convocados na equipa principal.

Juventus e Leipzig com interesse



Acompanhado por caça-talentos dos mais variados clubes do planeta, o Europeu de sub-19 serviu para Fábio Vieira confirmar as boas indicações dadas na Youth League junto de alguns deles. No final de julho de 2019, o "Calcio Mercato" revelou que a Juventus já procurara informações sobre o médio e, ao que O JOGO apurou, o Leipzig também se mostrou bastante intrigado com as suas condições contratuais. Vieira renovou contrato com os dragões em dezembro, estando preso até 30 de junho de 2022. A cláusula de rescisão está nos 30 milhões de euros.

>> 20 janeiro de 2020

Fábio Vieira: espião viu jogaço contra o Benfica B e FC Porto tem posição clara

O médio ofensivo esteve em destaque no clássico da equipa B com o clube francês na bancada para o observar. Tem cláusula de rescisão de 30 milhões e contrato até 2022.

Fábio Vieira ainda não soma minutos pela equipa principal, mas o trajeto e condição de médio muito promissor têm entusiasmado alguns clubes europeus. Um deles, o Nice, esteve mesmo a Portugal para observar ao vivo o jogador, conversar com os seus representantes e perceber a atual moldura contratual que o prende ao FC Porto.

Os franceses assistiram ao jogo entre FC Porto B e Benfica B, em que Fábio Vieira foi um dos melhores em campo e até marcou o primeiro golo dos dragões. Ficaram muito agradados com a evolução do jogador, que já conhecem do futebol de formação e das seleções nacionais, e avaliam agora se apresentam uma proposta pelo jogador no imediato ou no futuro. De uma forma ou outra, é difícil que o desejo se possa realizar se o Nice não estiver disposto a pagar a cláusula de rescisão, cifrada em 30 milhões de euros.

Fábio Vieira continua a ser um dos projetos de formação mais sólidos do FC Porto e Sérgio Conceição pensa até em dar-lhe uma oportunidade, como sucedeu recentemente com Vítor Ferreira. Além disso, o jogador tem contrato até 2022 e não há necessidade, nem urgência em vendê-lo.

O Nice esteve no Dragão sexta-feira e em Pedroso no sábado e tirou apontamentos sobre outros jogadores, mas Fábio foi mesmo o foco da deslocação a Portugal. O clube francês está em reformulação depois da perda de jogadores que marcaram um período excelente entre 2014 e 2016, como Ricardo Pereira, Seri, Ben Arfa, Germain, Pléa ou Balotelli. É 11.º na Ligue 1 e tem tido muito sucesso quando se reforça no Dragão. Aconteceu com Ricardo Pereira (emprestado antes de voltar ao Dragão para jogar), Carlos Eduardo e Seri, ainda que este, na altura do negócio, já estivesse no Paços de Ferreira. Fábio parece ter tudo para dar certo. No primeiro ano como sénior, na equipa B, leva dois golos, quatro assistências e dois penáltis sofridos.

>> "Fábio Vieira, que jogador", escreveu Luís Freitas Lobo a 14 de abril de 2020.

Recordemos: "Com o presente parado, é ideal projetar o futuro. Olho o mundo FC Porto, vejo a classe de condução construtiva de Vítor Ferreira, médio de "corte e cola sem tesoura", mas onde fico mesmo alucinado é quando, de qualquer lado, Fábio Vieira (clube ou seleção) olha para o jogo e depois trata a bola e o passe. No fundo, tudo junto, como trata o jogo. O seu, com olhos por todo o corpo e de longo alcance, e os da equipa, que se ilumina toda quando ele joga e faz jogar. Craque de futuro perfeito."

>> A 7 de junho, dias depois de ter vivido a estreia de ser convocado para a equipa do FC Porto, o título era outro: "Fábio Vieira: interesse da Premier League e proposta, dizem ingleses

Segundo o jornal "The Sun", a jovem promessa do emblema azul e branco interessa ao treinador do Bournemouth, Eddie Howe, tendo o clube inglês já apresentado mesmo uma proposta ao FC Porto, cujos valores não terão ido de encontro às exigências do clube.

Ainda de acordo com a mesma informação, o valor oferecido pelos "Cherries" terá rondado os 5,6 milhões de euros, mais bónus, algo muito abaixo da cláusula de rescisão, fixada nos 30 milhões de euros. Recorde-se que Fábio Vieira renovou em dezembro de 2018 com o FC Porto, tendo contrato válido até 2022.

O Bournemouth está o a lutar pela permanência na Premier League, mas o treinador do emblema inglês não rejeita uma possível transferência mesmo que o clube desça ao segundo escalão, por considerar uma contratação potencialmente inteligente.