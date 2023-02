O planeta nas mãos de Diogo Costa: "Ele não é mais um, é ousado e não se encolhe"

Defesa espantosa a fechar a primeira parte do jogo com o Inter deu que falar a nível global. Helton coloca o jovem guarda-redes no "top-5" do mundo

Minuto 45'+3' do Inter-FC Porto, em Milão: Dimarco bate um livre lateral, Bastoni cabeceia e, após ligeiro desvio em Uribe, a bola só não entra na baliza dos dragões porque Diogo Costa faz uma defesa espetacular. Pepe, mais do que habituado a estas andanças, levou as mãos à cabeça, assim como vários jogadores nerazzurri, numa demonstração de espanto partilhada pela Imprensa internacional.