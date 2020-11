"O Pepe renovou porque é uma peça importante e o melhor central português"

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, diz que a renovação de Pepe não é um prémio pelo passado do central no clube, mas porque o jogador continua a ser uma peça importante.

Que renovações se seguem, depois do Pepe? "Está muito do Pepe no nosso museu. Mas ele não renovou devido ao passado dele, não é um prémio pelo passado. Renovou porque continua a ser uma peça importante e é o melhor central português, daí ser titularíssimo da Seleção. Ele vai durar muitos mais anos, este não será o seu único contrato. Comecei por ele devido aos valores que ele transmite a todos os colegas de equipa. A seguir virão outros, espero fazer renovações com todos. Mas não vou revelar publicamente antes de serem feitas.

Um exemplo a seguir: "É um exemplo para todos, é um excelente professor e isso vê-se pelos excelentes alunos que o seguem. Estou muito feliz e o Pepe também deve sentir-se feliz.

Pepe é o melhor central com quem trabalhou? "O FC Porto tem tido ótimos centrais e ele é um dos melhores que tivemos. É difícil responder se o melhor foi o Jorge Costa, o Jorge Couto, o Ricardo Carvalho, o Aloísio, o Pepe... mas o Pepe está na primeira linha, sem dúvida."