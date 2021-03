"O Pepe podia ter ido para qualquer clube ganhar cinco vezes mais, mas optou pelo FC Porto"

ENTREVISTA PARTE IV - Apesar de ter feito questão de colocar no mesmo patamar a exibição de toda a equipa, da baliza ao ataque, o presidente portista ficou especialmente orgulho por ver dois dragões na boca da Europa

Sérgio Oliveira e Pepe foram, pelos motivos já tantas vezes descritos desde terça-feira, heróis no triunfo de Turim. Dificilmente outra dupla do plantel é tão simbólica como esta. O central chegou aos dragões com 21 anos, saiu depois para o Real Madrid e Besiktas, e regressou há dois anos, mantendo o nível que fez dele um dos melhores do Mundo na sua posição, mesmo com 38 anos de idade. Oliveira é formado no Olival e leva 17 anos de vínculo com o clube, com leve interrupção entre 2013 e 2015, quando se transferiu para o Paços de Ferreira. São os dois capitães.