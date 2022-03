"O Pepe é conhecido por ser um defesa agressivo, mas no balneário..."

Philipp Lienhart, do Friburgo, num duelo com Hummels, defesa do Dortmund

A passagem de Philipp Lienhart pelo Real Madrid foi discreta mas pródiga em histórias curiosas, logo a começar pelo único jogo que realizou.

Philipp Lienhart é um nome que dirá muito pouco aos seguidores do Real Madrid, mas nem por isso as histórias que tem para contar deixam de ser interessantes. O defesa central de 25 anos é hoje um jogador consolidado na Bundesliga, ao serviço do Friburgo, depois de uma etapa importante da formação e do início de carreira ter passado pela capital espanhola. Só fez um jogo pela equipa principal, em 2015/16, e foi logo numa noite que entrou para a história pelos piores motivos: Cheryshev foi utilizado indevidamente e o Real Madrid disse adeus à Taça do Rei.

Foi uma estreia estanha, porque já sabíamos ao intervalo que o Rafa Benítez tinha posto em campo um jogador que estava castigado. Entrei aos 78 minutos para o lugar do James Rodríguez e demorei um par de horas a acreditar. A camisola do jogo está pendurada no armário do meus pais", contou o internacional austríaco ao diário germânico "Bild".

Outras histórias curiosas têm Pepe e Zidane como protagonistas. "O Pepe é conhecido por ser um defesa agressivo. No balneário, no entanto, cheguei a conhecê-lo como uma pessoa extremamente agradável e atenciosa. Durante um exercício tático, deu-me conselhos sobre a forma de encarar o avançado de lado quando se defende, sem ter os dois pés virados para a frente. Assim podes defender rapidamente para trás e para a frente ao mesmo tempo. Ainda hoje levo isso muito a sério", revelou Lienhart, que em 2017/18 rumou ao Friburgo.

Quando encontrou Zizou como treinador, percebeu que o francês não perdera o jeito. "Estávamos a praticar livres diretos e não acertaram um. Zidane pegou na bola e disse "olhem rapazes, é assim que se faz", e meteu a bola ao ângulo. Deixou claro para todos o incrível que ele era como futebolista."