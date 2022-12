"O Pepe cuida-se e por isso é um animal super competitivo"

Pepe e Otávio, jogadores do FC Porto no Mundial'2022

Sérgio Conceição, a propósito do Portugal-Suíça, dos oitavos de final do Mundial'2022, voltou a elogiar Pepe

A goleada de Portugal face à Suíça (6-1), na terça-feira, que valeu o acesso aos quartos de final do Mundial'2022, deixou maravilhado o atual treinador do FC Porto e antigo internacional, Sérgio Conceição.

"Foi uma boa demonstração do talento individual, mas, sobretudo, de uma equipa que foi bastante solidária, muito presente e a perceber muito bem aquilo que o jogo necessitava. Isso encantou-me. Como treinador, olhar para a ocupação de espaço do João Félix, do Bernardo Silva, do Bruno Fernandes... Olhamos para [os portistas] Otávio, Pepe e Diogo Costa e estamos a ver ali três pilares que dão um equilíbrio fantástico à seleção", notou o técnico.

Manifestando "paixão e alegria" por ver Portugal "brilhar desta forma", Sérgio Conceição destacou o defesa Pepe, que assumiu a braçadeira de capitão face à Suíça e tornou-se o segundo jogador mais velho a marcar em Mundiais, com 39 anos, nove meses e 10 dias.

O central foi totalista pelo terceiro jogo consecutivo no Catar, depois de ter falhado nove partidas do FC Porto ao longo de quase um mês e meio, devido a uma entorse no joelho esquerdo, regressando nos minutos finais da goleada no terreno Boavista (4-1), em 12 de novembro, a contar para a 13.ª jornada, última antes da paragem da I Liga Bwin.

"Tenho a certeza que foi o mais profissional e focado de todos [dos jogadores que treinou na sua carreira]. Depois, junta uma alegria que contagia os colegas e uma predisposição para o treino, o jogo e o próprio dia a dia. É o mais focado e interessado quando estamos a trabalhar detalhes no treino, que, se calhar, outros atletas acham que não é importante. É fantástico ter aos 39 anos essa alegria e esse brilho no olho, que são fundamentais em todo o seu profissionalismo. O Pepe cuida-se e por isso é que vai sendo um animal super competitivo, que continua aí a dar cartas", sustentou o técnico dos campeões nacionais.

