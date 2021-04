O pedido especial de um adepto a Sérgio Oliveira à chegada ao hotel em Sevilha

Médio do FC Porto acedeu ao pedido feito por um jovem adepto.

A comitiva do FC Porto foi recebida com aplausos de alguns adeptos à chegada à unidade hoteleira em Sevilha onde vai ficar instalada na noite desta segunda-feira, véspera do encontro decisivo com o Chelsea, da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

O destaque foi para o pedido especial feito por um jovem adepto a Sérgio Oliveira, médio e subcapitão dos dragões. "Sou teu fã. A minha grande ilusão é que me ofereças a tua camisola. Vou estar à tua espera depois do jogo, antes de entrares no autocarro. Boa sorte, obrigado", podia ler-se num cartaz com fotografias do internacional português, que falhou a primeira mão por estar a cumprir um jogo de suspensão.

Sérgio foi um dos últimos a sair do autocarro portista e respondeu de forma afirmativa ao pedido. Também o adepto que, na semana passada, ofereceu um quadro a Pepe, voltou a marcar presença.

O Chelsea-FC Porto tem o início agendado para as 20h00 de terça-feira, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, palco da eliminatória por conta das restrições impostas pela pandemia de covid-19.