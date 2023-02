Ao minuto 33 do encontro entre FC Porto e Rio Ave, ainda com o nulo no marcador, Sérgio Conceição chamou Pepê junto ao banco de suplentes e deu-lhe um papel com instruções. O jogador brasileiro dirigiu-se depois a Taremi e André Franco, na posse das indicações do treinador dos dragões, que foram depois entregues pelo iraniano ao adjunto Vítor Bruno.