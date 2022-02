O outro desafio de Fábio Vieira, o miúdo "que brilha com a pressão"

Fábio Vieira marcou no recente clássico com o Sporting

Após ter sido decisivo no clássico com o Sporting, o criativo sobe ao palco europeu com estatuto reforçado. Antigo técnico da formação lembra caráter irreverente e algo resmungão.

Decisivo no empate com o Sporting (2-2), com um golo e uma assistência, Fábio Vieira terá, na quinta-feira, frente à Lázio, um novo desafio: a afirmação europeia.

Esta época, já ofereceu a Taremi o tento de honra portista na receção ao Liverpool (derrota por 1-5), mas somou apenas 84 minutos na fase de grupos da Liga dos Campeões, podendo, agora, "vingar-se" na Liga Europa.