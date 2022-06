Frasco, campeão de Viena e atual adjunto dos Sub-19, vê a aposta na prata da casa como "o futuro" do FC Porto. Otávio merece menção especial

Uma década e mais de 300 jogos ao serviço do FC Porto fazem de António Frasco uma figura de vulto da história do clube. O antigo médio, agora adjunto dos Sub-19 dos dragões, conquistou, entre outros títulos, a Taça dos Campeões Europeus de 1987 e foi à margem do jantar comemorativo dessa vitória que enalteceu a aposta do clube na formação, que, através de nomes como Diogo Costa, João Mário, Vitinha e Fábio Vieira vai rendendo dividendos à equipa principal.

"São miúdos que passaram por nós na formação e a representaram de forma muito louvável. Ganhámos a Youth League com eles, sinal de que têm qualidade"

"Vejo isso com grande orgulho, são miúdos que passaram por nós na formação e a representaram de forma muito louvável. Ganhámos a Youth League com eles, sinal de que têm qualidade", assinalou, apontando o caminho a seguir. "Esta aposta do FC Porto é o futuro, alimentar o êxito é com a formação, para conseguirmos jogadores de grande qualidade", acrescentou, considerando que o título nacional "veio dar razão" a essa ideologia.

"A cidade do Porto, com 500 mil habitantes e um orçamento moderado, está sempre a participar na Liga dos Campeões"

Por ter atuado no miolo, Frasco foi desafiado a indicar um centrocampista dos campeões nacionais que lhe encha as medidas. "É difícil estar a fazer comparações, mas o Otávio é um jogador que me agrada, que gosto de ver jogar", afiançou o antigo internacional português, ele que frisou a importância do desempenho do FC Porto ao longo dos últimos anos para a cidade Invicta. "Temos tido equipas fantásticas, o FC Porto, com o comando do nosso presidente, tem tido sempre equipas fortes, que disputam os campeonatos. Conseguimos estar sempre na Liga dos Campeões, é fantástico. A cidade do Porto, com 500 mil habitantes e com um orçamento moderado, está sempre a participar na Liga dos Campeões. Chegar aos quartos de final, é de louvar e de enaltecer, sem dúvida", rematou, lembrando a campanha europeia de 2020/21.

