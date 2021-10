O onze provável do FC Porto para o embate com o Santa Clara

FC Porto desloca-se ao reduto do Santa Clara para jogar a fase de grupos da Taça da Liga. A partida inicia às 19h00 desta terça-feira.

Afastado da titularidade desde 15 de setembro, dia em que o FC Porto empatou em Madrid, com o Atlético, para a Liga dos Campeões, Grujic tem na visita ao Santa Clara uma oportunidade de ouro para voltar ao onze.

O sérvio é o mais forte candidato a ocupar a vaga criada pela ausência de Uribe do lote de 24 convocados por Sérgio Conceição, que durante a conferência de Imprensa de ontem se mostrou preocupado com o desgaste causado pelas viagens em alguns jogadores, entre os quais o colombiano.

"No último período de seleções, três jogadores não contaram na Taça [de Portugal], com todo o respeito que possa ter pelo Sintrense. Preocupam-me as viagens, os minutos... Tudo acumulado. Ainda num passado recente o período de férias foi muito curto, por causa das competições de seleções que tiveram. Não é fácil", referiu o treinador, que deixou Mateus de fora por opção.

Eis o onze provável do FC Porto para o jogo no terreno do Santa Clara: Marchesín; Corona, Mbemba, Marcano e Zaidu; Otávio, Grujic, Sérgio Oliveira e Pepê; Fábio Vieira e Toni Martínez.