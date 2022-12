O onze provável do FC Porto para a receção ao Vizela

O FC Porto recebe o Vizela a partir das 20h30 desta sexta-feira. Joga-se a terceira e última jornada da fase de grupos da Taça da Liga.

Numa altura em que Taremi esteve no Mundial do Catar e Evanilson a recuperar de uma lesão, Toni Martínez e Danny Namaso aproveitaram a oportunidade na Taça da Liga. O avançado inglês bisou na última jornada, em Chaves (2-0), numa partida em que o espanhol fez uma assistência, depois de já ter marcado no empate (2-2) com o Mafra.

Satisfeito com o rendimento dos dois avançados, Sérgio Conceição só não considera que ganhou dois reforços nesta paragem dos campeonatos porque já contava com a dupla. "Não ganhei, porque todos são opção", vincou.

Além dos elogios a Danny Namaso, o treinador do FC Porto destacou ainda o rendimento do atacante espanhol. "O Toni Martínez deu excelentes respostas sempre que saiu do banco", lembrou.

Para hoje, Taremi e Evanilson já podem jogar, mas Sérgio Conceição não abriu o jogo se vai apostar nos jogadores que têm mais minutos. "Aqui não há titulares, há jogadores que têm mais minutos, mas, no final da época, se calhar não é assim. Houve jogadores que trabalharam muito bem e que agora estão a jogar. Não ando aqui com bluffs a dizer que a Taça da Liga não nos interessa. Interessa e queremos ganhá-la, mas é preciso amanhã [hoje] ganhar. E joga quem estiver melhor", deixou bem claro.

Onze provável do FC Porto: Cláudio Ramos; João Mário, Fábio Cardoso, Marcano e Wendell; Pepê, Uribe, Grujic e Galeno; Toni Martínez e Danny Namaso.