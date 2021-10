O onze provável do FC Porto para a receção ao Milan

Conceição vai apostar nos "habituais", mas não há certezas sobre quem acompanha Taremi

Os dois golos e a exibição frente ao Sintrense, mas também a experiência ao mais alto nível de Sérgio Oliveira devem assegurar-lhe um lugar no onze esta noite [concorre com Vitinha], numa partida em que Sérgio Conceição volta a ter os "habituais" à disposição.

Para o médio será o reencontro com equipas italianas depois de ter vestido a capa de herói na épica eliminatória com a Juventus da época passada.

A confirmar-se, o internacional português será apenas um dos três jogadores que devem repetir a titularidade em relação ao encontro com o Sintrense. Os outros são Wendell e Otávio. Isto partindo do princípio que Mbemba está apto e joga.

Sérgio Conceição já garantiu que é fundamental a equipa manter a identidade e, como tal, não se prevê uma mudança no esquema tático. Contudo, há uma grande dúvida: quem acompanha Taremi no ataque? Com o Liverpool e o Atlético de Madrid foi Toni Martínez e o espanhol até só jogou 15 minutos na Taça de Portugal pelo que é o principal candidato. Mas o treinador portista poderá ainda aproximar Fábio Vieira, Luis Díaz, Corona ou Evanilson do iraniano.

Eis o onze provável do FC Porto para o jogo desta terça-feira (20h00) frente ao Milan:

Diogo Costa; João Mário, Mbemba, Pepe e Wendell; Otávio, Sérgio Oliveira, Uribe e Luis Díaz; Taremi e Toni Martínez.