O onze do FC Porto para o jogo da segunda mão frente ao Chelsea

Confira as escolhas de Sérgio Conceição.

Para o jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, tendo já Sérgio Oliveira e Mehdi Taremi à disposição, Sérgio Conceição faz apenas uma alteração no onze inicial, em comparação com o primeiro jogo.

Sérgio Oliveira é titular, passando Luis Díaz para o banco de suplentes. Taremi iniciará o jogo no banco.

Sérgio Conceição mantém Grujic no onze, num meio-campo a três com Uribe e Sérgio Oliveira. Com isto, a equipa deverá desdobrar-se num 4x3x3 apenas com Marega no centro do ataque.

Onze do FC Porto: Marchesín; Manafá, Mbemba, Pepe e Zaidu; Grujic, Uribe e Sérgio Oliveira; Corona, Marega e Otávio.

Suplentes: Cláudio Ramos, Diogo Leite, Loum, Díaz, Taremi, Baró, Toni Martínez, Evanilson, Nanu, Sarr, Fábio Vieira e Francisco Conceição.

Onze utilizado na primeira mão: Marchesín; Manafá, Mbemba, Pepe e Zaidu; Corona, Uribe, Grujic e Otávio: Luis Díaz e Marega.