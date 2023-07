FC Porto defronta o Wolverhampton em jogo de pré-época. A partida, em Lagoa, começa às 19h00

Onze do FC Porto: Diogo Costa; Pepê, Pepe, Marcano e Zaidu; Otávio, Eustáquio, Romário Baró e Galeno; Taremi e Toni Martínez.

Face ao jogo com o Cardiff, disputado no sábado e que os dragões venceram, por 4-0, Sérgio Conceição faz duas alterações: saídas de Grujic e André Franco, que foram titulares, e entram Otávio e Eustáquio, que jogaram apenas na segunda parte do jogo com a equipa galesa.