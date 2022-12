Sérgio Conceição: "O nosso presidente meteu-nos numa situação difícil"

Declarações do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, após o triunfo por 2-0 frente ao Gil Vicente, jogo dos quartos de final da Taça da Liga

Sobre o jogo:"Sim, não foi um jogo muitíssimo consistente da nossa parte. Sinceramente. Entrámos bem, à imagem do último aqui em casa. Depois problemas com o VAR antes de iniciar, problemas com o golo... algumas paragens que quebram o ritmo do jogo. Quando a bola rolava não estivemos tão bem, não só a nível defensivo a condicionar a dinâmica do adversário, mas também com bola, a falhar passes que considero fáceis. Na segunda parte corrigimos um ou outro pormenor."

A passagem: "Depois deu-se a lesão do Evanilson. Em algumas situações não fomos eficazes, dois que entraram saíram. Foi um jogo algo estranho, até o meu amarelo. A passagem, obviamente que queríamos passar e presentear os adeptos que vieram num dia não muito apelativo. Queríamos dar uma boa exibição e não foi das melhores, mas valeu pela passagem, estamos na final four, que é o mais importante."

Lesão de Evanilson: "Foi no joelho, vamos avaliar."

Taremi voltou do Mundial e a marcar: "O Mehdi Taremi voltou, é mais um jogador, mas o público não quer este ou aquele jogador. Quer é ganhar e não com fato-macaco, com bom jogo. A exigência tem a ver com a história do clube. O nosso presidente meteu-nos numa situação difícil que foi ganhar muito nos últimos 40 anos. Agora temos de ganhar sempre com alto nível. Porque se não vai aparecer uma assobiadela aqui ou acolá, o que é normal, os adeptos podem manifestar-se."