O negócio Diogo Leite: Todibo diz sim ao FC Porto, Rafinha ainda pensa

Internacional português pode acabar no gigante da Catalunha se o FC Porto conseguir convencer Rafinha a ir para o Dragão. Jorge Mendes tenta desbloquear. Valência e Fulham atentos.

O FC Porto e o Barcelona estão a negociar a transferência de Todibo e Rafinha Alcântara para o Dragão e de Diogo Leite para a Catalunha. De acordo com o que O JOGO apurou, as várias horas passadas ontem, domingo, a conversar não foram suficientes para se chegar a um entendimento, porque há muitas variantes em causa.

No fundo, não se trata de uma simples transferência, já que envolve três jogadores. E se, da parte de Diogo Leite, não há qualquer entrave, também o central Todibo aceita mudar-se para o FC Porto cedido pelos catalães. O problema, por enquanto, está em Rafinha. O médio, que poderia chegar para a vaga deixada por Danilo, tem ofertas de outros clubes e adiou uma decisão.

De acordo com fontes contactadas por O JOGO, o negócio poderá mesmo acontecer, com o Barcelona, além de ceder estes dois excedentários, a pagar uma verba ainda desconhecida pelo internacional sub-21 de Portugal. O empresário Jorge Mendes, que passou a gerir a carreira de Diogo Leite e tem boas relações com o Barcelona, está a intermediar as conversas entre os clubes e os jogadores. Esta segunda-feira há nova e decisiva maratona.

Com a saída de Danilo para o PSG, o FC Porto perdeu não só o seu capitão de equipa mas também uma referência no meio-campo, deixando Sérgio Conceição com menos opções. Rafinha Alcântara não é propriamente um trinco - por norma, atua em zonas mais adiantadas do terreno -, mas poderia ajudar a suprir a baixa do Comendador. Rafinha, irmão mais novo de Thiago Alcântara (Liverpool), tem 27 anos e bastante experiência. Chegou ao Barcelona com 15 anos e teve duas épocas em que foi bastante utilizado: 2014/15, com 36 jogos e dois golos, e 16/17 quando, fez 28 jogos e marcou sete vezes. Na época passada esteve cedido ao Celta de Vigo, onde fez 30 partidas e quatro golos. No currículo tem ainda uma passagem pelo futebol italiano, no Inter de Milão, onde foi companheiro de João Cancelo e de João Mário.

Quanto a Todibo, trata-se de um jovem central de 20 anos, internacional pelas camadas jovens de França e que na época passada esteve emprestado ao Schalke 04, onde fez apenas dez jogos em meia época. Em agosto, Todibo foi apontado ao Benfica. Apesar de ser destro, o francês pode jogar tanto à direita como à esquerda, tendo, inclusive, feito algumas partidas a lateral-esquerdo. Tem 1,90 metros e esta avaliado pelo "Transfermarkt" em 14 milhões de euros. Pelo Barcelona, fez apenas cinco jogos em época e meia.

Se o negócio não avançar, Diogo Leite tem outras opções. Desde logo o Valência, que se mantém atento. E em Espanha foi noticiado que o Fulham, da Premier League, também o quer contratar.