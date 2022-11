Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, foi expulso por Hélder Malheiro aos 64 minutos do Mafra-FC Porto, vendo cartão vermelho direto imediatamente depois de pontapear a bola, que estava fora das quatro linhas. Após a expulsão, o técnico dos dragões ainda demorou até deixar a área técnica, tentando explicar ao árbitro Hélder Malheiro a reação, mas acabou mesmo por abandonar o relvado. Sérgio Conceição falha assim o dérbi portuense com o Boavista, da 13.ª jornada da Liga Bwin, agendado para as 20h30 de sábado. Veja o momento: