O "momento de inspiração" de Manafá no FC Porto: "Arrisquei e fui feliz"

Lateral marcou ao Santa Clara, num jogo em que o FC Porto ascendeu ao primeiro lugar do campeonato

A cumprir a primeira época completa no FC Porto, depois de ter sido contratado ao Portimonense a meio da anterior, Wilson Manafá não esquecerá tão cedo o jogo com o Santa Clara, nos Açores. E os motivos são óbvios: além de ter marcado um dos golos da vitória, a equipa saltou para a liderança do campeonato.

"Um golo é sempre um momento único. Já andava à procura do golo há algum tempo, só que não aparecia", referiu, esta sexta-feira, à "FC Porto TV". "Apareceu neste jogo, numa fase importante, porque subimos do segundo para o primeiro lugar, onde merecemos estar. Foi um momento feliz", classificou, antes de avançar com uma descrição pessoal da jogada. "Na altura um jogador só quer dar o melhor seguimento à bola. Foi como se fosse um momento de inspiração. Arrisquei, fiz a tabela com o Sérgio [Oliveira] e fui feliz", relatou.

A propensão ofensiva, segundo Manafá, vem do tempo da formação no Oliveira do Bairro e no Sporting, onde jogava "mais à frente". "Era mais ofensivo e gostava muito de driblar os adversários com a minha velocidade. Lembro-me do lance contra o Braga, em que fintei muitos adversários, mas tive o azar de um ter cortado a bola. Mas foi uma jogada bonita", avaliou.

Utilizado em 35 jogos por Sérgio Conceição, Manafá explica que apenas tenta "ajudar da melhor forma a equipa" sempre que é chamado. "Há muita concorrência, como o Corona e o Alex [Telles], que são belíssimos jogadores e com quem me dou bem pessoalmente. Mas tento sempre dar o meu máximo nos treinos para melhorar e para, quando chegar os jogos, corresponder", assegurou o luso-guineense, que declara estar "feliz com a temporada". "Quero continuar assim. Agora trabalho noutras condições, mas sempre focado no regresso", acrescentou.

Manafá está a cumprir o distanciamento físico aconselhado pelo FC Porto, na sequência da propagação da covid-19, e revela um pouco do dia a dia em tempo de pandemia. "Não faço grandes coisas. Treino de manhã, depois almoço e vou jogar Playstation ou fico a conversar com a minha namorada. O dia vai passando assim. Não sou muito de ler; sou mais de jogos virtuais. É assim que passo a maior parte do tempo", narrou.