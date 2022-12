Grujic enaltece as oportunidades que o técnico dos azuis e brancos dá a todos os jogadores do plantel

ENTREVISTA, PARTE III - Grujic aponta Sérgio Conceição como "um dos melhores treinadores" que teve e classifica-o como "uma lenda do FC Porto", que só aceita a dedicação total.

Pela exigência e pelas oportunidades que dá, Sérgio Conceição só merece palavras de apreço de Grujic, que coloca "o míster" no patamar de lenda. Pressão diária faz com que as diferenças entre o FC Porto e o Liverpool, onde jogou, sejam poucas.