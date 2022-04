A série "Ironias do Destino", sobre a vida de Pinto da Costa enquanto presidente do FC Porto, vai ter mais um episódio especial dedicado aos 40 anos de presidência do dirigente. Em declarações ao Porto Canal, Pinto da Costa falou sobre esta marca redonda.

40 anos à frente do FC Porto: "Olhando para trás, o primeiro sentimento que eu tenho é de me parecer impossível que isto tenha acontecido. Fui presidente quase sem contar e manter-me 40 anos como presidente era impensável. Tenho a certeza que todos os que me acompanharam no início de aventura, em 1982, e os que trabalharam comigo e que trabalham atualmente nunca pensaram que, 40 anos depois, pudessem estar a servir o FC Porto comigo como presidente. São ironias do destino. Aconteceu. Tenho muito orgulho nisso e de ter contado com o apoio de tanta gente."

Passado e futuro do FC Porto: "O passado é para os historiadores. Para mim é o presente e o futuro. A minha preocupação é que o FC Porto melhore. Tenho a certeza que isso vai acontecer. Tenho a certeza que, após as minhas presidências, que o clube vai continuar no mesmo sentido de progresso e de vitórias. É o meu sonho e será a minha maior alegria: sair e perceber que o FC Porto vai ficar ainda melhor do que aquilo que é agora."

