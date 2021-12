"O mérito de Pinto da Costa foi apostar em alguém que conhecia bem o clube"

Artur, antigo avançado brasileiro que brilhou no FC Porto, aborda o clássico de quinta-feira para o campeonato.

O clássico entre FC Porto e Benfica, na quinta-feira, da 16.ª jornada da Liga Bwin, será "totalmente diferente" da recente vitória dos dragões diante das águias nos "oitavos" da Taça de Portugal, admite o ex-futebolista brasileiro Artur.

"Até por já ter jogado e vivido vários anos naquela casa, não acredito que o FC Porto se agarre ao último jogo. Vai encará-lo com muita seriedade, porque pode ficar com sete pontos de vantagem, que seriam muitos para o Benfica ir buscar e, depois, lutar pelo título. Acredito num jogo totalmente diferente, mas o FC Porto é favorito e pode vencer novamente", vincou à agência Lusa o ex-avançado dos dragões, entre 1996 e 1999.

O FC Porto, líder da I Liga, com os mesmos 41 pontos do campeão nacional Sporting, recebe o Benfica, terceiro, com 37, na quinta-feira, às 21:00, no Estádio do Dragão, no jogo de conclusão da 16.ª ronda, a derradeira de 2021 e penúltima da primeira volta.

Em 23 de dezembro, no mesmo recinto, os "dragões" impuseram-se por esclarecedores 3-0, ao marcarem três golos em 31 minutos e resistirem em inferioridade numérica e sem dificuldade aparente na segunda parte, dois dias após um encontro entre Jorge Jesus e dirigentes do Flamengo sobre um eventual regresso do técnico encarnado ao Brasil.

"O FC Porto resolveu o jogo muito cedo e foi certeiro nos seus golpes. Talvez nem o adepto mais fanático imaginaria que fosse tão fácil. Venceu com mérito e podia ter vencido por mais. Eliminar o seu maior rival de uma prova importante como essa é uma pancada grande e dá confiança e moral. Com isso, vem a pressão pelo facto de o Flamengo estar só à espera de um tropeção para ver se o Benfica manda embora o Jorge Jesus", notou.

Com os treinadores Sérgio Conceição e Jorge Jesus de regresso aos respetivos bancos de suplentes, depois de terem estado ausentes do último clássico por castigo, Artur perspetiva um reencontro "mais equilibrado e não tão aberto", com os lisboetas a aparecerem "feridos".

"O Benfica sabe que, se der brechas, será novamente agredido. Já se o FC Porto facilitar e entrar a achar que vai ganhar a qualquer momento, poderá ser surpreendido por um adversário sempre perigoso e que vai jogar as suas fichas pelo título. Um empate não é tão mau, mas, se perder e o Sporting vencer o seu jogo [diante do Portimonense], será muito difícil. Uma coisa é ir atrás de um adversário só. Outra é ir atrás de dois", advertiu.

O ex-avançado, de 52 anos, sente uma formação azul e branca "mais solta e alegre" ao fim da quinta época sob orientação de Sérgio Conceição, um "ótimo ex-jogador, grande amigo e treinador competente", com quem partilhou balneário em 1996/97 e 1997/98.

"Sempre foi muito competitivo e entregou-se ao máximo nos treinos e nos jogos. Não imaginava que fosse ser técnico, mas chegou num momento em que o FC Porto estava sem títulos. O mérito do presidente Pinto da Costa foi apostar em alguém que conhecia bem o clube, praticamente ali cresceu como atleta e sabe como funciona aquela casa. Afirmou-se como um grande treinador e fico muito feliz de o ver a triunfar", enalteceu.

Elogiando o "perfil diferenciado" do colombiano Luis Díaz, cuja "força nos duelos de um para um" gera desequilíbrios nos adversários, Artur destacou a evolução do brasileiro Evanilson, titular há 11 jogos seguidos, após meses de adaptação ao futebol europeu.

"Fez um ótimo campeonato brasileiro pelo Fluminense e foi um jogador do qual falei muito bem às pessoas do FC Porto. Sabia que iria vingar pela sua qualidade, desde que fosse tendo um pouco de paciência consigo mesmo. Está a viver um bom momento e tem jogado com alegria. Quando tens a confiança do teu lado, as coisas fluem", considerou.

Evanilson marcou dois golos frente ao Benfica, para um total de oito, em 20 jogos, em 2021/22, mas foi expulso antes do intervalo e representará uma "perda grande" para o reencontro com as "águias", face ao jejum do iraniano Taremi há 11 partidas.

"Sabe fazer golos e deve estar incomodado com isso, mas tem contribuído taticamente para as vitórias do FC Porto. É um avançado diferente, pois não é um homem de área, mas sabe jogar fora dela e trabalha muito para criar chances de golo e abrir espaços com a sua movimentação para outros jogadores entrarem na zona de finalização", explicou.

Vencedor de três campeonatos, uma Taça de Portugal e duas Supertaças ao serviço dos dragões, Artur revê valor no espanhol Toni Martínez para Sérgio Conceição preservar a tradicional estrutura tática de 4-4-2, que vai ocasionalmente alternando com o 4-3-3.

"Acredito que seja um jogo à parte entre os dois treinadores. Foi esquisito não os termos visto da outra vez, apesar de também estarem bem representados pelos seus adjuntos, mas não é a mesma coisa. Vai ser mais um jogo de estratégia. Quem souber usar melhor as suas peças poderá dar-se bem. Futuro do Jorge Jesus? Acredito que o Flamengo só vai sair de Portugal com o treinador. Não sei se é ele, mas será um português", concluiu.