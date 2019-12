O mercado reabre, mas Danilo não vai sair do FC Porto

Danilo renovou com o FC Porto há dois anos. Está ligado ao clube até 2022 e tem uma cláusula de 60 milhões de euros

Danilo não vai sair do FC Porto no mercado de janeiro. Não existe qualquer disponibilidade da SAD azul e branca para negociar a venda de um dos elementos que Sérgio Conceição considera indispensáveis, mas também o próprio jogador, que é o capitão, não tem interesse em deixar o clube a meio da temporada. De acordo como informações recolhidas por O JOGO, o internacional português tem como objetivo voltar a festejar o título nacional pelos dragões e, como tal, não está aberto a propostas, por mais vantajosas - a nível financeiro - que estas possam ser. O mercado de inverno está, por isso, encerrado para Danilo.

FC Porto não admite vender o trinco em janeiro e o jogador também não está interessado em sair porque tem o objetivo de voltar a ser campeão no Dragão

Nos últimos dias, surgiram notícias de uma eventual investida do Nápoles e do Mónaco, dois clubes que no passado já foram associados ao médio do FC Porto. Os monegascos, aliás, chegaram mesmo a avançar, no verão, com uma oferta, que terá rondado os 30 milhões de euros (metade do valor da cláusula de rescisão) e que foi imediatamente rejeitada, conforme o clube deu conta na altura, referindo que "o jogador esta temporada é intransferível". E isso era válido no último defeso da mesma forma que será no próximo, que abre no dia 1. Quanto ao Nápoles, vai às compras por um médio com as características de Danilo - a lista de alvos é relativamente extensa - mas também não estará disponível para gastar mais do que 25/30 milhões de euros, o que desde logo inviabilizaria a possibilidade de contratar no Dragão.

Mónaco e Nápoles voltaram a ser apontados ao internacional português, mas não há qualquer abertura para negociar a meio da época. Mesmo com a SADa precisar de realizar mais-valias

É verdade que a SAD portista tem necessidade de encaixar muitos milhões de euros em mais-valias com transferências de jogadores, para compensar o dinheiro perdido com a eliminação na Liga dos Campeões e atingir as metas do fair-play financeiro da UEFA, mas o prazo para o conseguir estende-se até ao final de junho. Só depois da época desportiva terminar é que haverá disponibilidade para estudar propostas seja por Danilo, seja por qualquer outro elemento do plantel às ordens de Sérgio Conceição. Até lá, o foco total da equipa está nas quatro competições em disputa, com o campeonato como prioridade.