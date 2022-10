O "menino" que cria raízes: "Pepê só sairá do FC Porto quando surgir algo muito mais vantajoso"

Francesco Barletta foi um dos mentores de Pepê no Grémio e explica que o extremo só descobriu a polivalência no Dragão. Penálti falhado em 2019 deu origem a demonstração de "força mental".

No último sábado, Pepê marcou o golo da tranquilidade no triunfo (2-0) do FC Porto sobre o Portimonense, a coroar uma exibição de mão cheia, apenas um dia depois de ver confirmada a renovação de contrato, até 2027, que lhe subiu a cláusula de rescisão para 75 milhões de euros. Um sinal de confiança do clube, que, aliado ao grande momento que o extremo atravessa, deixa antever um cenário de casamento duradouro.