"O Manafá vai ficar amuado comigo por dizer isto, mas passa com Rennie"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, fez a antevisão ao jogo em casa do Famalicão, às 18h00 de domingo, referente à segunda jornada da Liga Bwin.

Escolher o onze inicial: "É difícil e gratificante. Há sempre ajustes a fazer e faz sempre falta mais alguém, mas é uma boa dor de cabeça. Treinam todos de forma muito forte para conquistar o seu espaço. Confidencio que na primeira convocatória da época, nestes quatro anos, foi a que me custou mais deixar alguns jogadores na bancada e alguns em casa. Diz bem dessa minha dor de cabeça."

Manafá e Zaidu a concorrer pela lateral-esquerda: "Tem sempre a ver com a semana de treinos. O Manafá quando o sol bate ele quebra um bocadinho. Vai ficar amuado comigo por dizer isto, se calhar, mas passa com Rennie. Não teve a mesma disponibilidade que teve nas outras semanas. E por isso optei pelo Zaidu. Muito do que são as minhas escolhas não tem a ver só com o jogo. Pode não estar bem num dia, mas no outro já está tudo bem. É o exemplo do Manafá. É a resposta que me dão diariamente."