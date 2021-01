Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, falou na flash interview da SportTV após o empate 1-1 na receção ao Benfica.

Análise ao jogo: "Um jogo difícil para as três equipas. Penso que foi um jogo muito competitivo como se esperava, com uma intensidade acima da média, o jogo repartido em termos de ocasiões. Penso que tivemos mais ocasiões na primeira parte para chegar à vantagem. Não importa o que podem dizer os outros, que tentem passar outra imagem, isso é um problema deles... eu falo dos factos do jogo. Tivemos duas ou três ocasiões para aumentar a vantagem na primeira parte. No segundo tempo, entrámos com o intuito de corrigir algumas coisas. A partir do momento da expulsão do Taremi, as coisas ficaram mais difíceis. Ficámos reduzidos a dez, com muitos jogadores que há dois dias fizeram 120 minutos. E o Marega ainda tem uma oportunidade flagrante para marcar nessa altura. É um jogo difícil para nós, para o Benfica e para a equipa de arbitragem."

Jogo rico taticamente? "Sim, foi. O Jorge Jesus tentou defender com o Grimaldo e o Nuno Tavares, dois laterais. Sabia que a nossa ala direita é muito forte, com o Corona e o Marega. E, ao contrário do que disse o treinador adversário, o Corona fez um bom jogo, o Marega fez um bom jogo, e os meus jogadores estão de parabéns."