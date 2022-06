Negociações por João Víctor (Corinthians) estão bem encaminhadas. David Carmo continua na agenda, mas jogo de paciência com o Braga é inevitável.

A quatro dias do regresso ao trabalho no Olival, o FC Porto tem no reforço do eixo defensivo uma prioridade e há dois alvos bem definidos, mas em processos que estão em pontos distintos: João Víctor avança e David Carmo está envolto num jogo de paciência. Vamos por partes.