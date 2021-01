Sérgio Conceição e o que é "importante no futebol e na vida": "O resto é treta"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, após a vitória por 4-1 sobre o Famalicão.

É o melhor momento para defrontar o Benfica? "Este é o momento normal do FC Porto. Nós trabalhamos para isto. Nesta casa estamos habituados a que cada jogo seja uma final. Não é um chavão. Estamos num bom momento, onde, além dos resultados, a equipa demonstra consistência. Em todos os momentos do jogo. Há sempre coisas a melhorar e é para isso que trabalhamos. Para tentar integrar esta gente nova que chegou, que está, cada vez mais, consciente do que tem de fazer. Não é fácil jogar com esta exigência e esta pressão de ter de ganhar sempre e assumir o jogo, mas temos dado uma resposta muito boa. Fantástica se ganharmos o próximo jogo."

Vencer em Famalicão: "Este é um campo difícil. No ano passado perdemos aqui três pontos. O líder do campeonato veio aqui e perdeu dois. Temos de olhar para isso. O importante no futebol e na vida são os resultados, o resto é treta. O resto é treta."

Ficou revoltado com a equipa de arbitragem pelo penálti assinalado, por falta do Diogo Leite?

"Revolta minha? Eu não falei com o árbitro."

Palavra aos jogadores com menos minutos: "Os jogadores que entram e não têm tantos minutos ajudam a que a equipa, em cada momento, fique mais forte. Isso é muito importante. Isso diz muito da saúde deste grupo de trabalho, da boa competitividade que existe no balneário. Toda a gente sente a vitória de forma espetacular e sente a frustração quando não se ganha. Todos comungam o mesmo sentimento e isso é fantástico."