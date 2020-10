O "herdeiro" de Alex Telles no Sporting-FC Porto e os reforços que terão de esperar

Lateral só fez um treino mas vai render Alex Telles em Alvalade e Uribe reentra nas opções na vaga deixada por Danilo.

Sérgio Conceição vai efetuar três alterações no onze em relação aquele que usou na derrota com o Marítimo, há duas semanas.

As saídas de Alex Telles (Manchester United) e Danilo (PSG) vão ser preenchidas no clássico desta noite por Zaidu e Uribe e na baliza Diogo Costa deve ceder o lugar a Marchesín, que já se encontra recuperado da lesão na grade costal.

Significa isto que, ao quarto jogo da nova temporada, Zaidu será o primeiro - e para já único - reforço a ser titular, visto que Sérgio Conceição pretende manter a aposta na continuidade, usando como base os jogadores que foram campeões na época passada. O nigeriano só realizou um treino no Olival, na sexta-feira, mas mesmo assim vai merecer a confiança do treinador até porque realizou duas boas exibições ao serviço da Nigéria.

Destaque ainda para Uribe e Luis Díaz que vão a jogo também só com um treino de conjunto, depois de terem estado em isolamento profilático devido a um contacto com um infetado com covid-19. O médio fará companhia a Sérgio Oliveira como duplo pivô, sendo entregue a Otávio o papel de elemento mais adiantado e criativo do setor intermediário.

Felipe Anderson, Nanu e Toni Martínez são as novidades de uma convocatória ainda sem Sarr e Grujic. De resto, Sérgio Conceição aposta na continuidade frente ao Sporting

Por causa dos compromissos das seleções e de alguns jogadores terem ido tratar dos vistos para poderem entrar em Inglaterra para a semana [jogo com o Manchester City], Sérgio Conceição só ontem conseguiu fazer um treino de conjunto e afinar a estratégia para Alvalade. Se no onze haverá apenas um reforço, nos convocados há mais novidades: Felipe Anderson, Nanu e Toni Martínez estreiam-se entre as opções e devem ir para o banco.

Sarr e Grujic ficam para depois

Por outro lado, há dois reforços que vão ter de aguardar por nova oportunidade para se estrearem de azul e branco. São os casos de Sarr e de Marko Grujic. Este só chegou ao Dragão a meio desta semana pelo que seria expectável que ficasse de fora do clássico com o Sporting. Já o francês Sarr está a treinar desde o dia 7, mas o treinador considerou que ainda não está integrado o suficiente Aliás, sem se referir diretamente ao jogador cedido pelo Chelsea, Sérgio Conceição deu a entender isso mesmo. "É preciso ter um período de adaptação à exigência do clube e à própria equipa. Isso não se consegue num estalar de dedos ou num dia trabalho", atirou, na conferência de Imprensa. Carraça continua longe das escolhas...