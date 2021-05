Vasco Seabra, treinador do Moreirense, acedeu ao desafio d' O JOGO e falou do Benfica-FC Porto, partida da 31ª jornada da Liga NOS que se disputa esta terça-feira

Convidado por O JOGO a analisar o jogo desta tarde entre Benfica e FC Porto, Vasco Seabra, treinador do Moreirense - empatou com as duas equipas e, ainda no Boavista, derrotou os encarnados -, falou de dois jogadores dos dragões que parecem estar a viver os melhores momentos da temporada: o médio Grujic e o avançado Toni Martínez.

"O Grujic tem crescido e está cada vez mais adaptado ao que o Sérgio [Conceição] lhe pede, é um jogador que acrescenta do ponto de vista da pausa no jogo, com qualidade e critério no passe, de boa compleição física e eleva a capacidade da equipa no jogo aéreo. É um jogador que se mostra para jogar, não tem medo de ter a bola, que assume, não tem receios na primeira fase de construção, que consegue ligar a primeira à segunda fase, e encontrar os jogadores à sua frente em passe, que consegue variar o passe curto com o passe longo. É um jogador que acrescenta à construção do FC Porto e é capaz de, em alguns momentos e em função das circunstâncias, acalmar o jogo ou quebrar o ritmo ao adversário para acelerar logo a seguir", disse o treinador do Moreirense sobre o internacional sérvio.

Já sobre Toni Martínez, que no verão trocou o Famalicão pelo FC Porto, o técnico Vasco Seabra afirmou: "O Toni Martínez tem vindo a crescer e a aparecer, tem feito golos decisivos nos momentos em que entra, é um jogador com faro de golo, com capacidade para dar um apoio frontal, mas a seguir pedir a bola na profundidade, e dentro da área também tem capacidade para fazer golos. São jogadores em crescendo e adaptados à ideia de jogo do FC Porto."