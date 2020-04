O grande gesto de Soares no Brasil: arroz, feijão, óleo, leite, café, bolachas…

Avançado do FC Porto comprou cabazes com alimentos para distribuir pelos mais afetados pela pandemia de covid-19 no bairro onde cresceu, na cidade de Sousa (Paraíba).

Com a pandemia de covi-19 a deixar os mais carenciados ainda com mais dificuldades, Soares decidiu entrar em campo com uma ação de solidariedade que permitiu ajudar cem famílias no bairro onde cresceu, na cidade brasileira de Sousa (Estado da Paraíba). Mesmo à distância de milhares de quilómetros, o avançado não esqueceu os conterrâneos que vivem com problemas e adquiriu uma centena de cabazes com produtos alimentares, que já começaram a ser distribuídos. "O Tiquinho nasceu num bairro muito pobre [Angelim] e percebe o sofrimento de algumas pessoas. Devido ao problema do novo coronavírus, ele achou que devia ajudar com estes cestos com massa, arroz, feijão, óleo, leite, café, bolachas... Essas coisas mais básicas", explicou a O JOGO o amigo e promotor da ação, Nildo Lima. "Nunca dá para ajudar toda a gente, mas procuramos sempre as mais necessitadas. Seja como for, deu para ver que ele deixou as pessoas mais felizes numa época que não é fácil para ninguém", esclareceu.

Ainda que Soares não goste de publicitar as ações solidárias em que participa, Nildo Lima garante que não são assim tão poucas quanto isso. O goleador dos dragões "tem uma ligação muito forte a Angelim" e, no período de férias que habitualmente tira naquela localidade durante o defeso, desloca-se muitas vezes à escolinha de futebol onde marcou os primeiros golos (CRA Sousa) para estar com as crianças. "Ele é um símbolo para a cidade", referiu o amigo, sustentando que Tiquinho personifica o sonho dos jovens mais desfavorecidos, uma vez que também passou pelo mesmo durante a infância. "Todos gostam muito dele. Sempre que vem cá é muito acarinhado e acredito que tem estas atitudes pela história que viveu", afirmou, antes de viajar nas memórias até ao tempo em que o avançado de 29 anos sentia dificuldades. "Quando era mais novo, os pais também sentiram dificuldades em comprar-lhe umas chuteiras para entrar na nossa escolinha. Foi uma família sofredora. Mas agora prova que tudo é possível", afirma Nildo.

Pelo auxílio que Soares vai prestando, mas também por ser a estrela maior da cidade, Sousa pára sempre que o brasileiro joga. "Toda a gente se junta para ver os jogos do FC Porto quando passam na televisão. Principalmente na Liga dos Campeões", assegurou Nildo. "Um golo dele provoca uma felicidade enorme na cidade", acrescentou. O sentimento, de resto, voltou ontem a percorrer o bairro de Angelim. Mas, desta vez, Tiquinho nem sequer precisou de fazer o que melhor sabe: introduzir a bola na baliza adversária.