O gesto solidário de Felipe Anderson: dez mil alimentos doados

Extremo do FC Porto protagonizou gesto de solidariedade.

Felipe Anderson tem jogado pouco, mas fora do campo vai marcando golos. Esta tarde, o brasileiro organizou uma ação solidária junto da associação "O Coração da Cidade", no Porto a quem doou bens alimentares, reforçando a vertente solidária que tem norteado a sua carreira.

Em parceria com a Conquest, a empresa que faz a gestão de carreira do extremo, e com a colaboração do FC Porto, as cerca de 10 mil unidades de produtos alimentares (entre massas, farinhas, latas de atum e refrigerantes), foram adquiridas pelo atleta com o fim de serem doados ao "Coração da Cidade".

"É um pequeno gesto para um bem maior. Se todos tivermos pequenos gestos, poderemos fazer uma diferença grande na vida de muitas pessoas", afirmou Felipe Anderson. Do lado do "Coração da Cidade", La Salete Piedade destaca a importância deste tipo de ações num momento deveras complicado que a instituição atravessa, reforçando o apelo de Felipe Anderson para que todos possam ajudar. "A solidariedade, hoje em dia, está a ser demasiado banalizada. Este tipo de ação vem ressaltar um pouco a solidariedade junto daqueles que estão carentes de tudo. Figuras públicas como jogadores de futebol passam um exemplo mais direto e até muito convincente. É importante solidificar a solidariedade porque estamos carentes de tudo e de toda a gente. Valem-nos ações esporádicas como esta. Peço a toda a gente que nos possa ajudar que o faça com urgência. Não importa o clube, a religião. Somos seres humanos a abraçar um sofrimento coletivo", afirmou.