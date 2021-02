O gesto do banco do FC Porto aquando da substituição de Marega

Marega, avançado do FC Porto

Jogo contra o Rio Ave não correu bem ao maliano, que saiu algo cabisbaixo do relvado.

Moussa Marega regressou à titularidade no FC Porto com a expectativa de voltar a marcar à vítima favorita (tem 12 golos contra o Rio Ave), mas o jogo não lhe saiu a preceito e o maliano não conseguiu disfarçar o enorme desalento no momento da substituição.

Saiu a passo e cabisbaixo, mas foi imediatamente confortado por Sérgio Conceição e pelos restantes elementos que estavam no banco.

Após a partida, em conferência de imprensa, o treinador do FC Porto abordou o semblante de Marega: "Cabisbaixo porque sentia que não estava a correr bem. E quando é assim e sentimos que um grupo que dá garantias, foi minha intenção apostar no Evanilson. Mais importante é o trabalho da equipa, o acreditar do Taremi que fez um excelente trabalho para o golo", explicou Conceição.