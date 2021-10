O gesto de Sérgio Oliveira que ficará na memória de um jogador do Sintrense

Aconteceu após o apito final do encontro da Taça de Portugal.

O Sintrense-FC Porto dificilmente sairá da memória de Gonçalo Pinto. O médio da equipa de Sintra só entrou aos 56", mas foi o que aconteceu após o apito final que guardará para sempre.

Após ter dito que jogaria com umas chuteiras que Sérgio Oliveira havia oferecido a um amigo, Gonçalo recebeu umas novas do médio dos dragões, que ficou sensibilizado quando soube do caso.

Sérgio Oliveira, recorde-se, esteve em grande no encontro da terceira eliminatória da Taça de Portugal, ao bisar na goleada por 5-0.