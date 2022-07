"O Gabriel Veron chega a alcançar os 37 quilómetros por hora..."

O FC Porto garantiu a contratação de Gabriel Veron, jovem avançado do Palmeiras, treinado por Abel Ferreira, de apenas 19 anos

"O Gabriel Veron é um jogador de alta potência física, chega a alcançar os 37 quilómetros/hora no GPS dele. Há poucos jogadores no mundo que conseguem essa velocidade", refere João Paulo Sampaio, coordenador da formação do Palmeiras, referindo-se ao jovem extremo que o FC Porto assegurou neste defeso.

"Ele foi o melhor do mundo aos 17 anos, no Mundial de 2019", recordou o dirigente, referindo-se ao Mundial de Sub-17 no qual Veron brilhou. "Ele vai fazer 100 jogos pela equipa principal do Palmeiras e nem 20 anos tem", acrescentou.

"O Veron é um jogador que o europeu gosta muito. Tem drible, potência e cria muitas oportunidades. Foi assim que fez o golo recentemente. Quando o defesa o procurou ele já estava na cara do guarda-redes", referiu Sampaio, citado pela Antena 1.

"Eu entendo que Portugal, principalmente os três grandes, são a melhor porta de entrada na Europa para os jogadores brasileiros. O Veron vai chegar à Europa com 100 jogos pela equipa principal do Palmeiras, como bicampeão da Libertadores. Será uma aposta com retorno em termos técnicos e, no futuro, em termos financeiros. Ele vai dar certo em Portugal. Por tudo, pelo idioma, por ir para junto do povo irmão. A confirmar-se será uma grande contratação".

Leia também Vídeos Gabriel Veron no FC Porto: conheça melhor o reforço dos dragões O FC Porto garantiu a contratação de Gabriel Veron, jovem avançado do Palmeiras. Veron, internacional jovem pelas seleções brasileiras - foi campeão mundial de Sub-17, em 2019 -, é um dos destaques do bicampeão da Libertadores, tendo no corrente ano 35 jogos realizados e dois golos apontados, além de seis assistências. [via youtube Santos Filmz]