"O Francisco Conceição é meu sobrinho, porque o pai dele é um irmão mais novo"

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, discurso no final da cerimónia de entrega dos Dragões de Ouro de 2021.

Discurso saído da alma e coração: "É um momento, para mim, de grande dificuldade, muita emoção, mas em que não vou fazer nenhum discurso, apenas deixar que saia da minha alma e coração o que sinto perante vós. Num poema intitulado O Infante, Fernando Pessoa iniciou a dizer que Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Deus quis contra as minhas opções, ambições, que no dia 23 de abril de 1982, eu me transformasse no 31.º presidente do FC Porto e então eu homem que foi escolhido para tal sonhou que este clube havia de ser campeão em todas as modalidades, que havia de ir a uma final europeia, que havia de ter um centro de treinos, um pavilhão gimnodesportivo, um estádio novo, o mais belo museu de clubes de todo o mundo e sonhou também que, quando terminasse o seu mandato ou os seus mandatos, deixasse um clube em que todos estivessem unidos não à minha volta, mas do símbolo do FC Porto. Tive ao longo destes quase 40 anos gente de inexcedível paixão pelo clube, extrema lealdade, empenho e no seu trabalho e permitam-me que muito sentidamente evoque aqueles que em abril de 1981 partiram para uma grande aventura comigo, de grande risco, assumindo o seu papel na minha primeira direção do FC Porto. Vou evocar os que já não estão entre nós com grande saudade e amizade, Sardoeira Pinto, Manuel Borges, Pôncio Monteiro, Rui Batista, Carlos Lamas Pacheco, Armando Pimentel, Fernando Vasconcelos, o António Fortes, Jorge Freitas, Fausto Silva, Abílio Lemos foram todos ele sempre muito importantes e não queria de os deixar evocar aqui."

Início da entrega dos Dragões de Ouro: "Mas ao longo destes anos foram tantos os que me impressionaram, com o seu extraordinário trabalho, que em 1985 resolvemos criar um galardão especial para os que mais se distinguissem nas diversas atividades. E, no dia 16 de janeiro de 1987, pela primeira vez, fizemos essa entrega a 132 galardoados e, anos após ano, fizemos a escolha dos melhores, entregámos os troféus, convictos de que entregámos a quem nessa altura o merecia. Mas hoje, passados tantos anos, foi uma felicidade para mim ter entregue a um verdadeiro leque de exceção os 14 galardões que aqui hoje foram entregues."

Sobre Francisco Conceição: "Atleta revelação do ano, o Francisco. Costumo dizer-lhe que é meu sobrinho, porque o pai dele, para mim, é um irmão mais novo. Mas não foi por o considerar assim ou ser filho do treinador. Ele foi eleito para este troféu e o seu pai não sabia e só soube depois de ele lhe ter sido atribuído. Mas merece. Porque, com 17 anos, apresentou uma desenvoltura e um empenhamento pelas vitórias sempre que entrava em campo aos 17 anos foi o mais jovem a atuar numa Champions League. Por isso, tive uma alegria enorme a entregar este troféu e em sentir a forma emocionada como festejaste com os teus irmãos e pais."

Sobre Sérgio Oliveira: "Sérgio Oliveira, há 20 anos que está no FC Porto, creio que veio de berço. Tem uma carreira excelente, fez uma época que justifica plenamente a atribuição deste troféu. Um dia quando terminares a carreira e fizeres uma retrospetiva, vais lembrar que 2020/2021 foi especial para a tua carreira. Fizeste uma grande época que nós nunca esqueceremos, pois contribuíste para grandes vitórias, e estou certo que nem a Juventus há-de esquecer."

