"O FC Porto vai ter um jogo extremamente difícil, por tudo o que aconteceu no Dragão"

Maniche considera que o FC Porto tem "obrigação de ganhar" em Famalicão, diante de um adversário "confortável". Quando ao Benfica, o antigo médio admite que tem todas as possibilidades de carimbar o título nas duas jornadas que restam do campeonato.

Maniche, antigo médio que representou o Benfica, FC Porto e Sporting na carreira, analisou esta quarta-feira os jogos grandes da penúltima jornada da Liga Bwin, considerando que o FC Porto "tem obrigação de ganhar" em Famalicão e que "vai jogar até ao final" pelo campeonato..

"O FC Porto vai ter um jogo extremamente difícil, até por tudo o que aconteceu no Estádio do Dragão. Mas são jogos diferentes e têm de ganhar, para condicionar um pouco aquilo que o Benfica possa fazer no Estádio de Alvalade", apontou, em declarações à Bola Branca.

Apesar de garantir que os dragões "não atiram a toalha ao chão", o antigo internacional português admitiu que o Benfica tem tudo a seu favor para sagrar-se campeão nas duas jornadas que restam do campeonato, em que vai visitar Alvalade no domingo, recebendo depois o Santa Clara.

"É a realidade e não se pode fugir dela. Depende do que o Benfica faça nestes dois jogos e, em Alvalade será um jogo difícil, mas o Santa Clara luta para não descer e o Benfica tem todas as possibilidades de carimbar o título", referiu.

Com quatro pontos de desvantagem em relação às águias, o FC Porto visita o Famalicão no sábado (20h30), um dia antes de o Benfica defrontar o Sporting em Alvalade, à mesma hora, num dérbi em que poderá tornar-se campeão nacional em caso de vitória.