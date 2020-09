"O FC Porto vai ganhar 10 vezes mais com o Evanilson"

O famoso programa da televisão brasileira, Seleção SporTV, comentou a saída de Evanilson do Fluminense para o FC Porto.

A saída de Evanilson para o FC Porto, especialmente a percentagem que o Fluminense recebe do valor total da transferência, continua na ordem do dia no Brasil. O famoso programa da televisão brasileira, Seleção SporTV, comentou a saída de Evanilson do Fluminense para o FC Porto, com as críticas a irem quase todas para a direção do clube carioca.

"Não gosto de usar bola de cristal, mas aqui vai. No ano que vem o Evanilson vai ser vendido por 10 vezes mais do que o valor de agora, da saída. Não o fica um ano no FC Porto e o FC Porto vai ganhar cinco, 10 vezes mais com o Evanilson", disse o jornalista e comentador do programa, Lédio Carmona.

"Há dois futuros para o Evanilson: ele vai para FC Porto, rebenta aquilo tudo e no ano seguinte vai para Inglaterra, Espanha ou França por um valor cinco, 10 vezes superior ao que foi pago agora. Ou aquilo não corre bem para ele em Portugal e regressa ao Brasil, mas para um rival do Fluminense. Como sucedeu com o Pedro [regressou de Itália para o Flamengo]", disse ainda.