"O FC Porto vai ficar no meu coração para sempre"

Madi Queta prepara-se para uma experiência inédita: pela primeira vez, estará em campo como adversário do clube onde fez toda a formação.

Madi Queta tem apenas 22 anos e já uma vida de azul e branco no currículo: dos 13 aos 21 anos, foi jogador do FC Porto.

No início da época, cortou os laços com a casa onde cresceu e rumou a Faro, para "jogar na I Liga, num clube ambicioso e respeitado". Por estes dias, prepara-se para estar, pela primeira vez, na pele de adversário dos campeões nacionais. "Neste momento, o meu clube é o Farense. Sou profissional de futebol e será pelo Farense que darei 200 por cento de mim. Queremos os três pontos e o São Luís é a nossa fortaleza. Será um bom jogo e um grande espetáculo", antecipou a O JOGO, animado com o novo projeto.

A abordagem ao passado é carregada de carinho. "Tenho de agradecer muito ao FC Porto, foi o clube que me deu todas as condições para me tornar no atleta que sou. Fiz amigos para a vida e vai ficar no meu coração para sempre", declarou, grato pelas memórias que o acompanham. "Os adeptos são incansáveis. Jogador do FC Porto, na cidade do Porto, é muito respeitado e protegido. As pessoas do clube são especiais e passam uma filosofia de querer sempre mais, algo que levo para a vida", contou, com uma palavra especial para os funcionários da Casa do Dragão: "Foram e são muito importantes para mim".

A melhor maneira de o extremo homenagear esse passado é apresentar-se na melhor forma, nesta jornada especial: "Com as nossas armas e a nossa união, vamos causar-lhes muitas dificuldades".

O Farense-FC Porto está marcado para as 20h15 desta segunda-feira e é referente à 15.ª ronda da I Liga.