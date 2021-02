Veja as imagens mais marcantes do empate entre Braga e FC Porto na Taça de Portugal

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, esteve esta quinta-feira no Porto Canal

Erros de arbitragem: "Desde o jogo com o Benfica até ao jogo de ontem tivemos quatro jogos terríveis com erros terríveis e sucessivamente em prejuízo do FC Porto. Um critério disciplinar inaceitável em proteção dos jogadores do Benfica, que devia ter terminado com nove jogadores e nos acabámos com dez. Depois tivemos uma arbitragem de Fábio Veríssimo a negar expulsões e a não fazer nada no lance do Nanu. E agora os jogos com o Braga."

FC Porto com queixas: "Em quatro jogos o FC Porto tem verdadeiras razões de queixa. Basta. Não há respeito pelo FC Porto. Como é possível expulsar-se um jogador daquela forma, por rematar à baliza? O FC Porto não pode rematar, se não remata não marca golos, se não marca, empata ou perde."

"Toda a gente censura este tipo de comportamentos. São casos de polícia, tenho centenas de ameaças de morte, tenho-as aqui guardadas, mas não vou fazer um comunicado"

Estilo: "Luís Godinho tem o seu estilo de arbitrar, o estilo que aplicou no clássico não era o dele, em que sistematicamente perdoou cartões que não podia perdoar."

Menos seis pontos: "Não é normal, mas o Conselho de Arbitragem cala-se e isso pode criar dúvidas nos adeptos. Quanto mais transparência houver, melhor, mas este fingir que não existem os problemas dá que pensar. Oxalá seja possível arrepiar caminho, passarmos a ter arbitragens imparciais, com um número de erros normais e aceitáveis, que não haja equipas com prejuízos sérios nem benefícios sérios. O FC Porto tem menos seis pontos à custa da arbitragem. Empates com Benfica, Belenenses e Braga que seriam vitória. É muito prejuízo."