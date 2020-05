"O FC Porto tem de ser insubmisso e precisa de um exército de sócios"

Miguel Brás da Cunha, candidato ao Conselho Superior do FC Porto, quer dar mais voz aos sócios para que se possam "combater as injustiças" e para que o clube azul e branco fique mais perto das vitórias.

Miguel Brás da Cunha, número um da lista autónoma candidata ao Conselho Superior do FC Porto, fez uma apresentação da lista D neste sábado e sublinhou a importância dos sócios na vida do clube azul e branco.

"Os sócios são a coisa mais importante do clube, são a alma e o coração do clube. E têm de existir condições para que os sócios participem na vida do clube. Que possam votar com facilidade, que sejam ouvidos. A nossa ideia central e toda a nossa proposta gira à volta da importância dos sócios, porque sem eles o clube não pode ser o que nós entendemos que deve ser. O clube só ganha se tiver uma massa associativa que o encaminhe para a vitória. O FC Porto tem de ser insubmisso e para isso tem de ter atrás de si um exército de sócios que combatam as injustiças quando sentirem que as há", referiu o candidato no auditório Fernando Sardoeira Pinto.

"Uma das nossas ideias, que é muito cara, mas que achamos que só assim poderá trazer mais sócios, é a ideia do ecletismo. Mais modalidades significa mais participação dos sócios. A centralidade do sócio resume as nossas ideias", acrescentou.

Sobre a relevância do órgão a que concorre, Miguel Brás da Cunha diz que sente que o Conselho Superior merece ter mais visibilidade e que é fundamental levá-lo para a rua. "Esperamos que os sócios entendam a importância do Conselho Superior. Pretendemos que este órgão saia do papel e venha para a rua, ajudando a direção e ouvindo os sócios. Não temos notícias da existência e da atuação do Conselho Superior, mas queremos que isso mude. Não por vaidade, mas porque achamos que isso beneficiará o clube. Um órgão que possa ajudar, que seja dinâmico, que tenha a responsabilidade de ouvir os sócios e perguntar o que eles anseiam, o que acham que pode ajudar o clube a melhorar... é essa a responsabilidade que queremos assumir", atirou.

O líder da Lista D explicou ainda que quer ver a lista que representa ser "a mais votada", porque está nas eleições para as ganhar "Todos estarão representados no Conselho, mas queremos ser a mais representada", finalizou.