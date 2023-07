Declarações de Alex Telles, antigo lateral do FC Porto agora nos quadros do Manchester United, ao podcast "Denílson Show".

Chegada ao FC Porto: "O FC Porto mostrou interesse e eu disse na hora: 'Vamos embora'. Contrato de quatro anos e foi maravilhoso. Com certeza, o meu melhor momento como profissional, em números e rendimento. Lá conseguir ser eu, da forma que gosto de jogar. Tudo deu certo, foram quatro anos fortes, com dois campeonatos."

Confiança e rendimento: "Cheguei lá com uma confiança grande, com bagagem de saber que tinha passado por clubes grandes. Fui construindo e consolidando o meu dia-a-dia. Tive um equilíbrio muito grande no FC Porto. Tive uma regularidade muito boa, fiz 195 jogos em quatro anos, 45/50 por época, então foi o momento máximo."

Seleção: "Fui chamado à seleção pela primeira vez em 2019, para um jogo com o Panamá no Dragão. O Filipe Luís lesionou-se e disseram-me para ficar alerta. Sabia que o FC Porto estava na Champions, todos os anos iam aos 'oitavos' ou quartos de final... Sabia que a brecha [para a seleção] podia aparecer."

Soares brilha no Botafogo: "O Tiquinho é o grande nome do Brasileirão? Joguei quatro anos com ele, os adeptos gostam muito dele e dentro da área comandava, como está a fazer aqui. Não surpreende quem trabalhou com ele. Quando veio para o Botafogo perguntaram-me como ele era e eu disse: 'Pode deixar que ele vai rebentar.' É o grande nome. No FC Porto, na estreia, contra o Sporting, no Dragão, marcou dois golos. Ninguém o conhecia, entrou e marcou dois golos em 20 minutos."