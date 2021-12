Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na antevisão ao jogo com o Braga, domingo, às 20h30.

O jogo: "Não podemos controlar aquilo que é a estratégia do adversário. O que podemos controlar é aquilo que é a nossa dinâmica no jogo para podermos ganhar."

Mudar o chip após adeus à Champions: "Mais pela mudança de chip da derrota, não da competição. Mas esse jogo é passado, foi analisado por nós, foi visto o que fizemos e não fizemos para não conseguirmos. Nos treinos preparámos o jogo frente ao Braga."

Elogio ao Braga: "O Braga tem equilibrado as contas com os ditos grandes nos últimos anos, tem-se intrometido na luta para conquistar o campeonato. Tem um treinador com muita qualidade e experiente, jogadores de alto nível, que jogariam nos chamados grandes. Estes jogos são sempre bons jogos, equilibrados, com qualidade. Esperamos isso amanhã, essa dificuldade, esse tipo de jogo. Cabe-nos a nós manter o que temos feito no campeonato."

Eficácia: "O que se pode fazer é trabalhar, ainda hoje trabalhámos essas situações. Eu vou muito por aí, pelos automatismos, pelo trabalho que se faz diariamente. O FC Porto já teve jogadores que com meia oportunidade faziam um golo. Não nos podemos esquecer que o Evanilson veio muito novo para aqui, vindo do Brasil, o Taremi veio do Rio Ave, agora é outro campeonato. O Toni Martínez veio do Famalicão. É trabalhar."